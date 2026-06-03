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Военный завод загорелся после атаки БпЛА в российском Мичуринске. Фото:
Военный завод загорелся после атаки БпЛА в российском Мичуринскеhttps://racurs.ua/n214191-voennyy-zavod-zagorelsya-posle-ataki-bpla-v-rossiyskom-michurinske.htmlРакурс
Дрони завдали ударів по військовому заводу «Прогрес» у Мічуринську Тамбовської області РФ.
Вибухи в районі стратегічного підприємства прогриміли після опівночі, 3 червня. Місцеві мешканці підтвердили проліт безпілотників та пожежу на заводі. Наразі нічного не відомо про масштаби уражень, а місцева влада взагалі замовчує цю атаку. Про це пишуть російські Telegram-канали та моніторингові пабліки.
За інформацією OSINT-аналітиків, ударів зазнало підприємство «Мічуринський завод Прогрес», що спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем для армії РФ. Цей завод розташований за 350 км від українського кордону й перебуває під санкціями Києва з листопада 2025 року.
Нагадаємо, 3 червня внаслідок ударів БпЛА в Санкт-Петербурзі загорівся найбільший із нафтопереробних комплексів на північному заході Російської Федерації — АТ «Петербурзький нафтовий термінал». У місті прогриміла велика кількість вибухів та виникла безліч пожеж. Сьогодні там починається Петербурзький міжнародний економічний форум, куди мають прибути іноземні бізнесмени.