Беспилотники ударили по Wildberries и НПЗ в российской Рязани. Фото:

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Українські дрони атакували НПЗ та склад Wildberries у російській Рязані.

Місцева влада заявила про «масовану атаку БпЛА» й про «пожежі на промислових територіях» унаслідок падіння дронових уламків. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Про це повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков.

Тим часом OSINT-канали поінформували, що під Рязанню спалахнув логістичний центр Wildberries. У самій компанії заявили про обмеження доступу до складу після атаки.

Також моніторингові канали заявили про удару по Рязанському нафтопереробному заводу, який входить до п’ятірки найбільших у Російській Федерації. На території об'єкта спалахнула пожежа.

Нагадаємо, 23 липня у російському Воронежі пролунала серія вибухів. OSINT-канали повідомили, що однією з ймовірних цілей тоді міг стати логістичний хаб Wildberries.