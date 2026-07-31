БпЛА ударили по складу Wildberries и нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде. Фото:

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Ракурс

Безпілотники здійснили масовану атаку на російське місто Волгоград, яке знаходиться приблизно на відстані у 350 км від українського кордону.

Під удар БпЛА, який було здійснено вночі 31 липня, могли потрапити два важливі об'єкти. Один із них — це нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка», який є одним з найбільших НПЗ у Російській Федерації. Про це повідомили OSINT-пабліки та моніторингові Telegram-канали.

Зазначається, що уражений нафтозавод виробляє бензин, дизельне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, які мають важливе значення для економіки Росії й забезпечення паливом цивільного та державного секторів, а також армії окупантів. Щорічно це підприємство переробляє близько 13−15 млн т нафти, що складає приблизно 5% від загальноросійського обсягу.

Губернатор Волгоградської області заявив про загоряння «на промисловому підприємстві паливно-енергтичного комплексу».

Також дрони прицільно вдарили по логістичному центру російського маркетплейса Wildberries. Уражений комплекс має площу 44 тис. кв. м і вважається ключовим логістичним вузлом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей Росії. На території складу спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, 29 липня після атаки БпЛА під російською Рязанню спалахнув логістичний центр Wildberries. Також того дня був атакований Рязанський нафтопереробний завод, який входить до п’ятірки найбільших у Російській Федерації.