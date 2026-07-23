Дроны атаковали нефтебазу в Ульяновской области РФ и Wildberries в Воронеже. Фото:

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Безпілотники завдали нових ударів по Російській Федерації.

Вночі у четвер, 23 липня, в Новоспаському Ульяновської області РФ дрони уразили об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Була здійснена атака на базу скрапленого газу ТОВ «НС-Ойл». Про це повідомили губернатор Ульяновської області Олексій Руських в Telegram, а також моніторингові пабліки.

Також під масованою атакою перебував і Воронеж. У місті пролунала серія вибухів. OSINT-канали повідомили, що однією з ймовірних цілей міг стати логістичний хаб Wildberries.

Крім того, моніторингові пабліки заявили про удар по нафтовому об'єкту акціонерного товариства «Транснефть-Урал», що розташований в населеному пункті Туймази в Башкирії.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня російський Липецьк зазнав атаки безпілотників. OSINT-аналітики писали про атаки на Липецьку ТЕЦ-2 та Новолипецький металургійний комбінат.