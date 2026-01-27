Последствия российской атаки на Львовщине 27 января, фото: ГСЧС Львовщины

https://racurs.ua/n211704-spasateli-do-sih-por-likvidiruut-pojar-posle-rossiyskoy-ataki-na-lvovschine-foto.html

Ракурс

На Львівщині рятувальники досі ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок російської атаки, завданої сьогодні, 27 січня, вранці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Станом на 17.30 підрозділи ДСНС продовжують роботи з гасіння пожежі, яка виникла на об'єкті інфраструктури внаслідок удару ворожого безпілотника у Золочівському районі. Роботи з ліквідації наслідків тривають, — розповіли у відомстві.

Народний депутат з «Євросолідарності» Ірина Геращенко на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що росіяни сьогодні вдарили по інфраструктурі газопроводу «Дружба», який транспортує російську нафти до Угорщини та Словаччини, у Бродах на Львівщині.