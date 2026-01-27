Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки на Львовщине 27 января, фото: ГСЧС Львовщины

Спасатели до сих пор ликвидируют пожар после российской атаки на Львовщине (ФОТО)

27 янв 2026, 18:19
999

На Львівщині рятувальники досі ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок російської атаки, завданої сьогодні, 27 січня, вранці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Станом на 17.30 підрозділи ДСНС продовжують роботи з гасіння пожежі, яка виникла на об'єкті інфраструктури внаслідок удару ворожого безпілотника у Золочівському районі. Роботи з ліквідації наслідків тривають, — розповіли у відомстві.

Народний депутат з «Євросолідарності» Ірина Геращенко на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що росіяни сьогодні вдарили по інфраструктурі газопроводу «Дружба», який транспортує російську нафти до Угорщини та Словаччини, у Бродах на Львівщині.

В Бродах, де знаходиться виробничо-диспетчерська станція нафтопроводу — велика пожежа. Транзит нафти і досі дає РФ мільярдні прибутки, а Орбан і Фіцо старанно адвокатують Москві за Заході, — зазначила вона.

Наслідки російської атаки на Львівщині 27 січня, фото: ДСНС Львівщини

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров