Спасатели до сих пор ликвидируют пожар после российской атаки на Львовщине (ФОТО)https://racurs.ua/n211704-spasateli-do-sih-por-likvidiruut-pojar-posle-rossiyskoy-ataki-na-lvovschine-foto.htmlРакурс
На Львівщині рятувальники досі ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок російської атаки, завданої сьогодні, 27 січня, вранці.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.
Станом на 17.30 підрозділи ДСНС продовжують роботи з гасіння пожежі, яка виникла на об'єкті інфраструктури внаслідок удару ворожого безпілотника у Золочівському районі. Роботи з ліквідації наслідків тривають, — розповіли у відомстві.
Народний депутат з «Євросолідарності» Ірина Геращенко на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що росіяни сьогодні вдарили по інфраструктурі газопроводу «Дружба», який транспортує російську нафти до Угорщини та Словаччини, у Бродах на Львівщині.
В Бродах, де знаходиться виробничо-диспетчерська станція нафтопроводу — велика пожежа. Транзит нафти і досі дає РФ мільярдні прибутки, а Орбан і Фіцо старанно адвокатують Москві за Заході, — зазначила вона.