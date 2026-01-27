Наслідки російської атаки на Львівщині 27 січня, фото: ДСНС Львівщини

На Львівщині рятувальники досі ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок російської атаки, завданої сьогодні, 27 січня, вранці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Станом на 17.30 підрозділи ДСНС продовжують роботи з гасіння пожежі, яка виникла на об'єкті інфраструктури внаслідок удару ворожого безпілотника у Золочівському районі. Роботи з ліквідації наслідків тривають, — розповіли у відомстві.

Народний депутат з «Євросолідарності» Ірина Геращенко на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що росіяни сьогодні вдарили по інфраструктурі газопроводу «Дружба», який транспортує російську нафти до Угорщини та Словаччини, у Бродах на Львівщині.