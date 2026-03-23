Наслідки спалювання сухостою на Яворівщині, фото: ДСНС Львівщини

https://racurs.ua/ua/n212775-na-lvivschyni-cherez-spaluvannya-suhostou-zgorila-tesla-foto.html

Ракурс

У місті Яворів на Львівщині спалювання сухостою призвело до пожежі на приватному подвір’ї.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Подія сталася вчора, 22 березня.

О 14.04 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на приватній території у м. Яворів на вул. Осипа Маковея, — розповіли у відомстві. — На відкритій території спалахнула суха трава. Через вітер та суху погоду вогонь миттєво поширився та перекинувся на частину кузова автомобіля «Tesla».

Зазначається, що власник намагався самотужки приборкати полум’я ще до приїзду вогнеборців, проте стихія виявилася сильнішою — вогонь швидко охопив металеві конструкції та залишки обшивки.

Пожежу було локалізовано о 14.18 та ліквідовано о 14.32.

Внаслідок події:

люди не постраждали;

вогонь знищив сухостій на площі 50 кв. м та кузов автівки.