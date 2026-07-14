У частині Києва зникло світло

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У Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання через аварію.

Про це сьогодні, 14 липня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.

Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження. Орієнтовний час відновлення електропостачання: до однієї години, — зазначили у компанії.

Загалом в Україні внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів станом на ранок були нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській і Донецькій областях. Крім того, негода повністю або частково знеструмила 72 населені пункти у трьох областях, повідомляє прес-служба «Укренерго».

В «Укренерго» зазначають, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Причинами є: