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Ракурс
Наслідки російських ударів по дорозі на Одещині, фото: Одеська ОВА

Ворог завдав серію ударів по автодорозі на Одещині — є постраждалі (ФОТО)

6 жов 2026, 15:34
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Російські загарбники завдали серію ударів по автодорозі в Одеській області.

Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Про це сьогодні, 6 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської Олег Кіпер.

Внаслідок російських ударів пошкоджено вантажні та легкові автомобілі.

Попередньо відомо про пʼятьох постраждалих. Двоє з них госпіталізовані, стан одного з постраждалих вкрай важкий. Лікарі надають усю необхідну допомогу та боряться за життя і здоровʼя кожного, — розповів Кіпер.

На місці працюють відповідні служби.

Наслідки російських ударів по дорозі на Одещині, фото: Одеська ОВА

Джерело: Ракурс


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