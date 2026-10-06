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Наслідки російських ударів по дорозі на Одещині, фото: Одеська ОВА
Ворог завдав серію ударів по автодорозі на Одещині — є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216650-vorog-zavdav-seriu-udariv-po-avtodorozi-na-odeschyni-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали серію ударів по автодорозі в Одеській області.
Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Про це сьогодні, 6 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської Олег Кіпер.
Внаслідок російських ударів пошкоджено вантажні та легкові автомобілі.
Попередньо відомо про пʼятьох постраждалих. Двоє з них госпіталізовані, стан одного з постраждалих вкрай важкий. Лікарі надають усю необхідну допомогу та боряться за життя і здоровʼя кожного, — розповів Кіпер.
На місці працюють відповідні служби.