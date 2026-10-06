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Последствия российских ударов по дороге в Одесской области, фото: Одесская ОВА

Враг нанес серию ударов по автодороге в Одесской области — есть пострадавшие (ФОТО)

6 окт 2026, 15:34
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Російські загарбники завдали серію ударів по автодорозі в Одеській області.

Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Про це сьогодні, 6 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської Олег Кіпер.

Внаслідок російських ударів пошкоджено вантажні та легкові автомобілі.

Попередньо відомо про пʼятьох постраждалих. Двоє з них госпіталізовані, стан одного з постраждалих вкрай важкий. Лікарі надають усю необхідну допомогу та боряться за життя і здоровʼя кожного, — розповів Кіпер.

На місці працюють відповідні служби.

Наслідки російських ударів по дорозі на Одещині, фото: Одеська ОВА

Источник: Ракурс


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