Последствия российских ударов по дороге в Одесской области, фото: Одесская ОВА

https://racurs.ua/n216650-vrag-nanes-seriu-udarov-po-avtodoroge-v-odesskoy-oblasti-est-postradavshie-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали серію ударів по автодорозі в Одеській області.

Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Про це сьогодні, 6 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської Олег Кіпер.

Внаслідок російських ударів пошкоджено вантажні та легкові автомобілі.

Попередньо відомо про пʼятьох постраждалих. Двоє з них госпіталізовані, стан одного з постраждалих вкрай важкий. Лікарі надають усю необхідну допомогу та боряться за життя і здоровʼя кожного, — розповів Кіпер.

На місці працюють відповідні служби.