Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216141-rashysty-vnochi-vdaryly-po-sto-u-zaporijji-spalahnula-pojeja-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, завдали ударів безпілотниками по обласному центру Запоріжжя.

Обійшлося без жертв. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.