Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: ДСНС
Рашисти вночі вдарили по СТО у Запоріжжі, спалахнула пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216141-rashysty-vnochi-vdaryly-po-sto-u-zaporijji-spalahnula-pojeja-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, завдали ударів безпілотниками по обласному центру Запоріжжя.
Обійшлося без жертв. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.
Внаслідок влучання сталося займання покрівлі будівлі СТО. Надзвичайники приборкали пожежу на площі 2000 кв. м, — розповіли у відомстві. — На місці події працювали усі екстрені служби міста.