Армія РФ обстріляла лікарню в Запоріжжі. Фото: ОВА

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Запоріжжю.

Окупанти завдали ударів по місту у п’ятницю вранці, 25 вересня. Зафіксовані влучання по обʼєктах. В одному з медичних закладів спалахнула пожежа. З лікарні, яка постраждала від ранкової атаки, евакуювали п’ятьох людей. Попередньо, один чоловік отримав легкі травми. Про це голова Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив у Telegram.

Також відомо, що внаслідок ранкової ворожої атаки постраждав ще один медзаклад міста. Пошкоджені приміщення, машини швидкої та цивільні автівки. На щастя, там люди не постраждали.

Нагадаємо, 24 вересня російська армія скинула на селище Олександрівка у Донецькій області чотири авіаційні бомби. Загинули щонайменше четверо осіб. Ще четверо зазнали поранень. Серед постраждалих — дитина 2021 року народження.