Последствия российского обстрела Запорожья, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n216141-rashisty-nochu-udarili-po-sto-v-zaporoje-zagorelsya-pojar-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, завдали ударів безпілотниками по обласному центру Запоріжжя.

Обійшлося без жертв. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.