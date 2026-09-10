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Последствия российского обстрела Запорожья, фото: ГСЧС

Рашисты ночью ударили по СТО в Запорожье, загорелся пожар (ФОТО)

10 сен 2026, 09:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, завдали ударів безпілотниками по обласному центру Запоріжжя.

Обійшлося без жертв. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.

Внаслідок влучання сталося займання покрівлі будівлі СТО. Надзвичайники приборкали пожежу на площі 2000 кв. м, — розповіли у відомстві. — На місці події працювали усі екстрені служби міста.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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