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Последствия российского обстрела Запорожья, фото: ГСЧС
Рашисты ночью ударили по СТО в Запорожье, загорелся пожар (ФОТО)https://racurs.ua/n216141-rashisty-nochu-udarili-po-sto-v-zaporoje-zagorelsya-pojar-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, завдали ударів безпілотниками по обласному центру Запоріжжя.
Обійшлося без жертв. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.
Внаслідок влучання сталося займання покрівлі будівлі СТО. Надзвичайники приборкали пожежу на площі 2000 кв. м, — розповіли у відомстві. — На місці події працювали усі екстрені служби міста.