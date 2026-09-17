РФ ночью атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами и дронами. Фото:

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Країна-агресор Росія вночі 17 вересня завдала масованого удару по Україні.

З Курської області летіли протикорабельні ракети «Онікс», а з Брянської та Воронезької — балістичні ракети «Іскандер-М"/С-400/KN-23. Чотири крилаті ракети «Калібр» ворог випустив з акваторії Каспійського моря. А з повітряного простору акваторії Азовського моря летіли 10 «Бандероль"/"Дань-Т». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Окупанти також запустили 157 ударних БпЛА типу Shahed (більша половина з них була реактивними) та дрони-імітатори типу «Пародія» із російських Орла й Міллерово, а також окупованих Донецька та Криму.

Основними напрямками удару були Київщина, Запоріжжя та Одещина. Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 131 ціль — сім «Бандероль"/"Дань-Т» та 124 безпілотники. Ракети та дрони влучили на 36 локаціях, а на п’яти локаціях впали уламки.

В Одесі внаслідок нічної ворожої атаки зазнала пошкоджень житлова 19-поверхівка. В міській військовій адміністрації заявили, що також зруйновано приватний житловий будинок й ще один пошкоджено в іншому районі міста. Зазнали руйнувань господарчі споруди. Постраждали шестеро осіб, серед них двоє дітей. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та закриття віконних отворів.

А в Запоріжжі внаслідок ракетного обстрілу зафіксовані часткові руйнування будівель промислових об'єктів, а на одному з об'єктів виникла пожежа. Як повідомили в ОВА, жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 17 вересня російські окупаційні війська атакували Київ. Наразі відомо про 16 постраждалих, з них двоє дітей. Обстріл пошкодив офіс, склад та будинки в трьох районах.