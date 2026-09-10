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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

149 БпЛА атаковали Украину в ночь на 10 сентября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

10 сен 2026, 09:34
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня (з 18.00 9 вересня) атакували Україну загалом 149 ударними БпЛА типу Shahed (половина з них реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Міллерево, Курська і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на дев’яти локаціях.

Источник: Ракурс


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