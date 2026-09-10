Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n216140-149-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-10-sentyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня (з 18.00 9 вересня) атакували Україну загалом 149 ударними БпЛА типу Shahed (половина з них реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Міллерево, Курська і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00: