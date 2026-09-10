Пожар в Голосеевском районе возник из-за удара РФ, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n216139-v-kieve-iz-za-rossiyskoy-ataki-gorelo-dvuhetajnoe-zdanie-foto.html

Ракурс

У Голосіївському районі через російський удар виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі.

Про це сьогодні, 10 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Загоряння ліквідували, інформації щодо постраждалих не надходило.

У зв’язку з постійними російськими обстрілами вкотре закликаємо кожного і кожну уважно слідкувати за зміною безпекової ситуації та вчасно реагувати на сигнал «Повітряна тривога!» Бережіть себе! — наголошують у ДСНС.

Крім того, вчора, 9 вересня, ввечері чергова російська атака спричинила пожежу на відкритій території в лісовій зоні протяжністю орієнтовно 50 м декількома осередками у Святошинському районі Києва.

Пожежу ліквідували на загальній площі 15 кв. м, за медичною допомогою звернулась одна особа.