Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пожежа в Голосіївському районі виникла через удар РФ, фото: ДСНС

У Києві через російську атаку горіла двоповерхова будівля (ФОТО)

10 вер 2026, 08:56
999

У Голосіївському районі через російський удар виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі.

Про це сьогодні, 10 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Загоряння ліквідували, інформації щодо постраждалих не надходило.

У зв’язку з постійними російськими обстрілами вкотре закликаємо кожного і кожну уважно слідкувати за зміною безпекової ситуації та вчасно реагувати на сигнал «Повітряна тривога!» Бережіть себе! — наголошують у ДСНС.

Пожежа в Голосіївському районі виникла через удар РФ, фото: ДСНС

Крім того, вчора, 9 вересня, ввечері чергова російська атака спричинила пожежу на відкритій території в лісовій зоні протяжністю орієнтовно 50 м декількома осередками у Святошинському районі Києва.

Пожежу ліквідували на загальній площі 15 кв. м, за медичною допомогою звернулась одна особа.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів