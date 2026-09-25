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Последствия российских обстрелов Киева, фото: ГСЧС

В Киеве выросло количество погибших и пострадавших — Кличко

25 сен 2026, 20:49
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У Києві вже відомо про сімох загиблих та 57 постраждалих внаслідок ударів, які рашисти завдали по столиці сьогодні, 25 вересня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Уже 57 постраждалих у столиці. Серед них — двоє дітей. Загинули 7 людей, — зазначив він.

Зокрема, у Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння БпЛА було пошкоджено фасад та вибиті вікна в п’ятиповерховій офісній будівлі. Попередньо, спалахнула пожежа.

Прес-служба Міністерства закордонних справ Ізраїлю повідомила, що 14-річний підліток, який сьогодні вранці став жертвою російської атаки на Київ, був громадянином цієї країни. Ще 20 людей, серед яких його мати, тоді дістали поранення.

Источник: Ракурс


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