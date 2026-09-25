Российский беспилотник упал на детсад в Киеве, возник пожар — Кличкоhttps://racurs.ua/n216471-rossiyskiy-bespilotnik-upal-na-detsad-v-kieve-voznik-pojar-klichko.htmlРакурс
В Оболонському районі Києва внаслідок падіння російського дрона виникла пожежа.
За попередньою інформацією, сталося падіння дрона на будівлю дитсадка. Про це сьогодні, 25 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
В Оболонському районі падіння БпЛА на двоповерхову будівлю. Попередньо — дошкільного навчального закладу. Є пожежа, — зазначив Кличко.
Мер додав, що на місце події прямують екстрені служби.
Екстрені служби прямують на місце, додав мер.
Також сьогодні увечері внаслідок російської атаки горіла нежитлова будівля у Солом’янському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Сталося загоряння покрівлі на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідували. На щастя жертв та постраждалих немає, — розповіли у відомстві.