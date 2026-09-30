Россия пригрозила НАТО применением ядерного оружия. Фото:

https://racurs.ua/n216545-rf-prigrozila-nato-yadernym-orujiem-v-alyanse-otreagirovali.html

Ракурс

Країна-агресор Росія попередила НАТО про ймовірне застосування «ядерки».

Москва попередила НАТО, що готова застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території Російської Федерації. Росіяни звинуватили блок у «небезпечному та безрозсудному курсі», який має «високі ризики виникнення прямого збройного конфлікту». Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на дипломатичну ноту.

У документі вказується про можливі удари РФ по «центрах ухвалення рішень у державах-членах Альянсу». У Кремлі заявили про готовність застосувати і ядерну зброю.

Росія буде готова використати весь арсенал сил і засобів, що є в її розпорядженні, включно з ядерною зброєю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО зроблять будь-яку спробу, спрямовану на ізоляцію Калінінградської області від решти країни, — йдеться в дипломатичній ноті.

На російські погрози вже відреагували й Північноатлантичному альянсі й заявили, що такі погрози є «безвідповідальними». Там наголосили, що жодні навчання чи дії блоку «не становлять загрози для території Російської Федерації».

Ми закликаємо РФ припинити неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну. Ми закликаємо російську федерацію утриматися від дедалі більш безрозсудної поведінки щодо країн-союзниць та припинити безвідповідальну ядерну риторику, — йдеться в заяві НАТО.

Нагадаємо, військова розвідка Данії попередила про «невеликий, але зростаючий ризик» того, що Росія може завдати ударів на великі відстані по інфраструктурі НАТО, яка надає підтримку Україні, або здійснити обмежене вторгнення в сусідню країну з невеликим контингентом військ, які, ймовірно, діятимуть без розпізнавальних знаків.

Джерело: Reuters