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Китай призвал РФ не рассматривать ядерный удар по Украине. Фото:

Китай призвал РФ даже не думать о ядерном ударе по Украине — The Express

27 авг 2026, 19:56
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Китай закликав Росію не атакувати Україну ядерним озброєнням.

Пекін передав Москві сигнал із закликом не розглядати можливість завдання тактичного ядерного удару по території України на тлі загострення російсько-української війни. Свої застереження з цього приводу виголосили не лише КНР, але й Індія. Ці дві країни залишаються ключовими партнерами РФ. Про це пише видання The Express із посиланням на високопоставленого чиновника з ЄС.

Як відомо, тактичні ядерні ракети мають меншу дальність, ніж стратегічна ядерна зброя. Однак навіть застосування тактичної «ядерки» може призвести до масштабних руйнувань та радіоактивного забруднення великих територій.

Нагадаємо, німецькі мовники WDR і NDR інформували, що Російська Федерація планує розміщення ядерних ракет на морському дні. Москва розробляє програму під умовною назвою «Скіф», яка нібито передбачає встановлення ракет у спеціальних контейнерах або шахтах на глибині в сотні метрів, де вони можуть тривалий час залишатися прихованими та бути запущеними дистанційно.

Джерело: The Express

Источник: Ракурс


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