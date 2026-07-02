Россия с помощью дронов полтора года шпионила за ядерными объектами в Европе. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія протягом 18 місяців шпигувала за ядерними об'єктами в Європі.

Аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) зафіксували щонайменше 144 випадки використання російських дронів у понад десяти країнах Європи, які є членами альянсу НАТО. Такі інциденти почалися наприкінці 2024 року. Про це повідомило видання The Guardian із посиланням на звіт аналітичного центру IISS.

Зазначається, що в рамках масштабної, скоординованої Москвою кампанії, з кораблів «тіньового флоту» Росії запускались безпілотники. Операцію координувало Головне розвідувальне управління Міноборони РФ. Росіяни планували зібрати дані про ядерну інфраструктуру, військову логістику та чинити психологічний тиск на європейські країни.

Аналітики вважають, що росіяни могли запускати розвідувальні БпЛА «Орлан-10», які можуть летіти на відстань до понад 480 км і можуть перебувати в повітрі до 12 годин. Жоден із цих дронів європейці не змогли збити або захопити, що свідчить про серйозні проблеми в європейській системі безпеки.

В IISS вказують, що росіяни цікавилися британською авіабазою з американською ядерною зброєю, французькою базою атомних підводних човнів, а також авіабазами в Бельгії та Нідерландах, де зберігається ядерний арсенал США. Крім того, чотири безпілотники зафіксували над військовим кораблем Ірландії після візиту Володимира Зеленського у грудні 2025-го року.

Нагадаємо, 4 грудня минулого року невідомі безпілотники зафіксували над військово-морською базою Іль-Лонг, де розміщені атомні підводні човни з балістичними ракетами ядерних сил стримування Франції. Охоронці бази відкрили вогонь по цих БпЛА.

Джерело: The Guardian