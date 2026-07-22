Обломки российской ракеты обнаружили на крайнем севере Норвегии. Фото:

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Ракурс

Уламки російської ракети виявили на крайній півночі Норвегії.

Небезпечну знахідку помітили поблизу узбережжя Баренцевого моря. Виявив уламки норвезький рибалка Кеннет Стенсен та фотограф дикої природи Мортен Госванд поруч з містечком Кіберг. Довжина об'єкта становила майже 1,5 м. Про це повідомило норвезьке видання NRK.

Про ракетні уламки було відразу повідомлено норвезьку армію та берегову охорону. До прибуття військових ймовірну ракету течія та хвиля знесли у невідомому напрямку, проте Госванд встиг зробити кілька світлин.

Норвезькі військові розповіли, що така знахідка не є для них несподіванкою. За словами речника оперативного штабу Збройних сил Норвегії Брін’яра Стордала, неподалік армія РФ час від часу проводить морські стрільби і уламки може зносити до норвезьких берегів. Однак він наголосив, що ці речі все одно можуть загрожувати населенню.

Нагадаємо, у червні безпілотник з бойовою частиною знайшли у полі на території Естонії неподалік від кордону з Росією. Ймовірно, це був український БпЛА, який міг впасти під час атаки по території країни-агресора РФ.

Джерело: NRK