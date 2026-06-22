Дрон із бойовою частиною знайшли в Естонії. Фото:

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Безпілотник з бойовою частиною знайшли у полі на території Естонії.

Дрон лежав неподалік від кордону з Росією. Ймовірно, це український БпЛА, який міг впасти під час української атаки по території країни-агресора на початку червня. Інформація про знахідку надійшла 10 червня у другій половині дня. Про це заявив керівник бюро Капо Гарріс Пуусепп, повідомило ERR.

Уламки дрона знайшов селянин, який вийшов на поле косити траву. Частина деталей БпЛА також застрягла в дереві. Це може свідчити, що безпілотник упав саме з повітря.

Як розповів Пуусепп, вибуховий заряд дрона мав магу близько 5 кг. І наголосив, що ці безпілотники є небезпечними. Тому громадянам Естонії, у разі виявлення їх, варто повідомляти про це екстреним службам.

Зазначається, що раніше про інцидент не повідомляли, бо в цей час в Естонії відбувалися масштабні військові навчання «Ілвес», які потребували додаткових ресурсів. Правоохоронці встановили небезпечну зону навколо місця падіння, щоб туди не потрапили випадкові люди.

Нагадаємо, 19 травня в Естонії вперше збили невідомий безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Повітряну ціль, яка могла прямувати до кордонів Росії, ліквідував винищувач місії повітряної поліції Балтійських країн над районом озера Виртс’ярв.

Джерело: ERR