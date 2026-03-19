Російський винищувач вторгся у повітряний простір Естонії

Російський літак порушив повітряний простір Естонії.

Напередодні, 18 березня, у другій половині дня винищувач Су-30 Повітряно-космічних сил РФ без дозволу порушив естонський повітряний простір в районі острова Вайндлоо та перебував там близько однієї хвилини. Про це повідомляє ERR з посиланням на Генеральний штаб Сил оборони Естонії.

Зазначається, що літак не мав плану польоту та не підтримував двостороннього радіозв’язку з естонською службою авіасполучення. На порушення повітряного простору країни-учасниці НАТО відреагував італійські військові, які розміщені в Емарі у межах місії Північноатлантичного альянсу та захищають небо Балтії.

Сьогодні естонське Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити протест та вручити ноту у зв’язку з порушенням повітряного простору.

Наголошується, що це перший випадок у 2026 році, коли повітряний простір Естонії порушив російський літак.

Нагадаємо, у жовтні минулого року два російські літаки з Калінінградської області РФ вторглися в повітряний простір Литви, їм на перехоплення були підняти винищувачі НАТО.

Джерело: ERR