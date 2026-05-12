Україна пропонує РФ «аеропортне перемир'я» за посередництва Європи.

Київ запропонував Брюсселю взяти участь у відновленні мирних переговорів із Москвою. Пропозиція передбачатиме, що воюючі країни мають утриматись від ударів по аеропортах. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у коментарі виданню Politico.

Нам, імовірно, потрібна нова роль Європи у наших мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо домогтися так званого аеропортного перемир’я, — зазначив дипломат.

На думку Сибіги, російський диктатор Володимир Путін може долучитись до такої угоди, бо російські аеропорти, включно з «Шереметьєво» в Москві та «Пулково» в Санкт-Петербурзі, стають дедалі вразливішими перед ударами українських БпЛА та ракет.

Міністр припустив, що союзники України в Європі могли б створити платформу або спеціальну групу для обговорення «аеропортного перемир’я». І поінформував, що президент Володимир Зеленський вже обговорював цю ідею з деякими європейськими лідерами.

При цьому очільник МЗС зазначив, що Україна не пропонує Європі замінити Сполучені Штати у переговорах. І участь європейців було б доповненням до перемовин, а не альтеративною.

Нагадаємо, 7 травня помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва вважає недоцільним продовження тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами Америки, Україною та Російською Федерацією, доки Збройні сили України повністю не будуть виведені з Донбасу.

Джерело: Politico