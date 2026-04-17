Росія планує щомісяця здійснювати сім масованих ударів по Україні.

Країна-агресор Росія планує здійснювати щомісяця по сім масованих повітряних ударів по Україні.

Дані розвідки свідчать, що ворог планує застосовувати щонайменше 400 дронів і 20 ракет під час одного удару. Росіяни вже активно готуються до подібних атак найближчим часом. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на Анталійському дипломатичному форумі, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні зі щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць, — розповів дипломат.

При цьому очільник дипломатичного відомства додав, що станом на сьогодні українська протиповітряна оборона знищує до 90% повітряних об'єктів під час атак.

Нагадаємо, у ніч на 17 квітня армія РФ здійснила чергова повітряну атаку на Україну. Ворог застосував одну балістичну ракету «Іскандер-М», а також 72 ударних БпЛА. ППО України знешкодила 147 ворожих дронів. Балістична ракета та 20 ударних дронів влучили на восьми локаціях, а уламки впали на чотирьох локаціях.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»