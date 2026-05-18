Последствия атаки на судно. Фото: ВМС

Країна-агресор Росія обстріляла судно з громадянами Китаю.

У понеділок, 18 травня, російський ударний БпЛА атакував суховантажне судно «KSL DEYANG», яке перебувало в морі неподалік Одеської області. Суховантаж ходить під прапором Маршаллових островів, а його судновласник — із КНДР. На борту був екіпаж із громадян Китаю. Про це ВМС Збройних сил України повідомили у Telegram.

Росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не лише Україні, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі, — йдеться у повідомленні.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що війська РФ атакували китайське судно у водах України.

Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. росіяни не могли не знати, яке судно в морі, — написав глава держави у Telegram.

Нагадаємо, вранці 18 травня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російський дрон-камікадзе типу «Шахед» атакував китайське судно, яке перебувало в територіальних водах України.