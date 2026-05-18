Россия обстреляла китайское судно в водах Украины.

Російські війська атакували китайське торговельне судно у водах України.

Атака на судно під прапором Китайської Народної Республіки, яке перебувало у територіальних водах України, було атаковане російським дроном-камікадзе типу «Шахед» вночі 18 травня. На щастя, ніхто не загинув. Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив у Telegram.

Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили «шахедом» оприходувати китайське торговельне судно в нашому морі. Минулося без жертв, але це щось нове. «Произошла чудовищная ошибка», товарищи? — йдеться у повідомленні.

На цей момент Військово-морські сили Збройних сил України офіційно не підтверджували цього інциденту.

Нагадаємо, російська армія регулярно атакує цивільні судна в Чорному морі. Так, 24 квітня ворожі БпЛА вдарили по торговельному судну, яке рухалося морським коридором до Одеси для завантаження зернових. На борту виникла пожежа та вийшла з ладу навігаційна система.

А 27 квітня окупанти атакували безпілотником торговельне судно RAMCO під прапором Науру, яке також рухалося українським морським коридором.