Судно RAMCO було атаковане російським дроном, фото: VesselFinder

Російський дрон атакував судно у морському коридорі України, виникла пожежа

27 кві 2026, 10:42
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 квітня, атакували безпілотником торговельне судно RAMCO під прапором Науру, яке рухалося Українським морським коридором.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Адміністрації морських портів України.

Судно отримало незначні пошкодження, загоряння на борту ліквідовано екіпажем

Зазначається, що загалом рашисти цієї ночі вкотре атакували портову інфраструктуру Одещини та об'єкти, що забезпечують роботу Українського морського коридору.

Щоденні атаки на українські порти є прямою загрозою безпеці міжнародного судноплавства та глобальній продовольчій стабільності. Попри системний тиск, Український морський коридор продовжує роботу, забезпечуючи безперервність експорту та логістики, — наголошують у АМПУ.

