Российский дрон атаковал судно в морском коридоре Украины, возник пожар

Судно RAMCO было атаковано российским дроном, фото: VesselFinder

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 квітня, атакували безпілотником торговельне судно RAMCO під прапором Науру, яке рухалося Українським морським коридором.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Адміністрації морських портів України.

Судно отримало незначні пошкодження, загоряння на борту ліквідовано екіпажем

Зазначається, що загалом рашисти цієї ночі вкотре атакували портову інфраструктуру Одещини та об'єкти, що забезпечують роботу Українського морського коридору.