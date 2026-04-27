Последствия российских ударов по Одессе, фото: ГСЧС Одесщины

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 квітня, здійснили масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси.

Наразі відомо про 11 постраждалих, серед них двоє дітей. Про це сьогодні, 27 квітня, повідомили прес-служби ДСНС та Одеської МВА.

Зазначається, що:

найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі Одеси — постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей;

також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Там ворог поцілив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та транспортні засоби;

понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях усю ніч.

Через влучання у багатоповерхівку зруйновано квартири, виникла пожежа. Також пошкоджено приватний будинок та квартиру на 15-му поверсі, — розповіли у ДСНС. — Виникло загоряння готелю, автівок, вантажівок та дачних будинків. Вогонь охопив недіючий магазин та споруди одеського фунікулера.

Усі пожежі ліквідовано.