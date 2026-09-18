Есть ли шансы НАТО подготовиться к войне? Украина показывает, где альянс отстает

НАТО иногда медленно адаптируется к новым реалиям войны

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Пять украинских и западных оборонных чиновников заявили Reuters, что события на поле боя развиваются так быстро, что часть вооружений и тактик НАТО рискует устареть. Украина, не являющаяся членом альянса, адаптируется за недели. НАТО закупает и разрабатывает системы годами, иногда десятилетиями.

Денис Штилерман, совладелец и главный конструктор Fire Point, ведущего украинского производителя ракет и дронов, сказал Reuters, что танки теперь «ничего не стоят», потому что дрон стоимостью около 5 тыс. дол. может уничтожить один. Но Европа по-прежнему тратит значительные средства на танки. Многие военные аналитики говорят, что танки все еще играют ключевую роль в будущих боях.

Дешевые дроны сменили войну: группы военных, большие колонны техники стали гораздо более легкими целями.

Они хорошо штурмуют позиции, — сказал Александр Пивненко, командующий Национальной гвардией Украины, о международных войсках, с которыми его подразделения тренировались в прошлом году. — Но если над головой дрон, а ты даже не смотришь вверх, как думаешь, что произойдет с твоим отделением?

В июне Reuters присутствовало на военных учениях НАТО вблизи Палдиски в Эстонии. Там американские и европейские войска отрабатывали помощь десяткам условно раненых в полевых госпиталях. Но обучение проходило с предположением, что НАТО будет контролировать воздушное пространство над госпиталями. Во время дешевых, малозаметных дронов большой дальности это уже не гарантировано.

Украинские чиновники описали растущую роль Украины в обучении альянсу урокам войны с Россией. Но они также сказали, что военная бюрократия НАТО с трудом усваивает эти уроки. Украинский офицер, прошедший обучение НАТО по психологическим операциям в Румынии, рассказал Reuters, что некоторые учебные материалы альянса до сих пор опираются на кейсы Второй мировой войны. НАТО не ответило на вопросы, касающиеся этой критики.

Война в Украине также обнажила уязвимость, которую чиновники НАТО называют более сложной для решения: противовоздушную и противоракетную оборону. Российские обстрелы украинских городов подчеркнули зависимость Европы от сложных американских противоракетных систем, таких как Patriot, впервые примененных в войне в Персидском заливе 1991 года. Украина испытывает критическую нехватку ракет-перехватчиков Patriot.

Опасаясь, что зависимость от Patriot может стать стратегической уязвимостью, Европа строит неамериканские альтернативы. Украина ожидает поставки новой французско-итальянской системы ПВО SAMP/T-NG, предназначенной для перехвата баллистических ракет. Франция пообещала ускорить ее развертывание в Украине. Европейские дипломаты ранее говорили Reuters, что она должна прибыть следующей весной.

В июле Украина и девять европейских союзников положили начало коалиции по противовоздушной обороне. Она включает в себя планы совместно разработать новую систему противоракетной обороны. Проект известен как Freyja. Это консорциум около десятка компаний, где Fire Point является ведущим партнером по частному сектору. Цель — создать систему более дешевую и более быструю в производстве, чем Patriot, и обеспечить, чтобы Европа, а не США, контролировала ее производство.

Если ты тратишь $20 миллиардов на свою систему противовоздушной обороны, ты должен быть независим в своей безопасности, — сказал Штиллерман.

Источник: Reuters