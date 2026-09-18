Ретрансляторы российских дронов в Беларуси снова активны, фото: «Укринформ»

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Україна з кінця минулого тижня фіксує активну роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підсилюють сигнал для російських безпілотників.

Про в ефірі національного телемарафону розповів речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, повідомляє видання «Українська правда».

Фактично з кінця минулого тижня ми фіксуємо включення ретрансляторів, які підсилювали сигнал для російських дронів, які ворог направляє на наші західні області, ці ретранслятори розташовані на території Білорусі, — зазначив він.

Демченко відзначив високу активність роботи ретрансляторів за вказаний період, що дозволяє Росії бити по західних областях України.

До цього, 14 вересня, Демченко в ефірі телемарафону повідомляв, що нещодавні атаки російських дронів по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися ретрансляторами з території Білорусі.

Джерело: «Українська правда»