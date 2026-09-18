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Украина получила очередной транш помощи от ЕС

3,3 млрд евро помощи на ракеты и дроны получила Украина от Евросоюза

18 сен 2026, 12:51
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Україна отримала черговий транш — 3,3 млрд євро від Євросоюзу в межах Ukraine Support Loan.

Ці кошти будуть спрямовані на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України та посилення наших Сил оборони, — додав Корецький.

До цього виділення Україні 3,3 млрд євро на закупівлю ракет та дронів анонсувала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Минулого тижня ми схвалили фінансування ЄС для систем «Патріот» у рамках нашої позики на підтримку України. Але, очевидно, цього недостатньо, — зазначила вона.

Зазначалося, що ЄС також використає залишки коштів із програми SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів з Україною, таких як розробка європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Це дозволить нам поєднати бойовий досвід та інновації України з технологічним і промисловим потенціалом Європи, — наголосила фон дер Ляєн.

Источник: Ракурс


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