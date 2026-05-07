ЕС не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева после российских угроз

Дипломаты ЕС останутся в Киеве, несмотря на «предупреждение» Москвы

Євросоюз не змінюватиме чисельність своєї місії у Києві після закликів російського МЗС забезпечити дострокову евакуацію іноземного дипломатичного персоналу зі столиці України з огляду на можливу ескалацію 9 травня.

Про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Радіо Свобода».

Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України, — зазначив він.

Водночас речник не уточнив, чи вважають ризик нині вищим, ніж зазвичай.

Він додав, що публічні погрози Росії атакувати Київ є «частиною її бездумної ескалаційної тактики».

Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію — російську агресивну війну проти України, — наголосив Ель-Ануні.

Вчора, 6 травня, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що іноземним дипмісіям і представникам міжнародних організацій направили ноту з закликом «забезпечити завчасну евакуацію з Києва персоналу дипломатичних та інших представництв». Захарова також пригрозила «невідворотним» ударом по Києву, зокрема «по центрах ухвалення рішень», у разі удару по Москві 9 травня.

На російському телебаченні також продемонстрували відео, на якому вказані потенційні цілі для «удару відплати» по Києву в разі можливого удару по параду у Москві. Згідно з відео, під ударом можуть опинитися Верховна Рада, урядовий квартал, Кабмін, Офіс президента, а також посольства Вірменії, Латвії та Японії.

Джерело: «Радіо Свобода»