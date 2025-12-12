ЕС бессрочно замораживает российские активы

Российские активы в ЕС бессрочно заморозят, фото: PxHere

https://racurs.ua/n210863-es-bessrochno-zamorajivaet-rossiyskie-aktivy.html

Ракурс

Євросоюз погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 12 грудня, 25 голосами «за» і двома «проти», повідомляє Данське радіо.

Ці кошти були заморожені після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році і до цього його доводилося оновлювати щопівроку.

Тепер це рішення ухвалюють по-новому — кваліфікованою більшістю замість колишньої одностайності — тож його не можуть заблокувати окремі країни ЄС.

Так, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше сьогодні на своїй Фейсбук-сторінці звинуватив ЄС у відході від фундаментальних правових принципів, заявивши про «скасування верховенства права» та «диктатуру Брюсселя».

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у соцмережі X вже привітала рішення щодо замороження російських активів:

Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал: доки триватиме ця жорстока агресивна війна, витрати Росії будуть продовжувати зростати, — наголосила вона. — Це потужний сигнал Україні: ми хочемо переконатися, що наш хоробрий сусід стане ще сильнішим на полі бою та за столом переговорів.

Прес-служба Ради ЄС зазначає, що це рішення було ухвалене в терміновому порядку з метою обмеження збитків для економіки Євросоюзу.

Воно забороняє будь-які перекази до Росії активів Центрального банку Росії, заморожених в ЄС.

За відсутності такої заборони будь-які додаткові ресурси були б безпосередньо використані Росією для фінансування її агресивної війни проти України, що мало б серйозні наслідки для економіки Європейського Союзу та його держав-членів, — вказано в повідомленні на сайті Ради ЄС. — Це посилило б ризик ескалації гібридних військових дій, спрямованих проти держав-членів та на території ЄС, тим самим поглиблюючи економічні труднощі в Союзі.

Зазначається, що ухвалене рішення тимчасово забороняє будь-який прямий або непрямий переказ активів або резервів Центрального банку Росії, або будь-якої юридичної особи, організації чи органу, що діє від імені або за вказівкою Центрального банку Росії, такого як Російський фонд національного добробуту.

На жовтневому засіданні Європейської ради лідери ЄС зобов’язалися тримати російські активи замороженими, доки Росія не завершить свою агресивну війну проти України та не компенсує завдану шкоду. Сьогодні ми виконали це зобов’язання, — наголосив на своїй сторінці у соцмережі X президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Він додав, що наступним кроком стане забезпечення фінансових потреб України на 2026−2027 роки.

Джерело: Данське радіо, Урсула фон дер Ляєн, Рада ЄС, Віктор Орбан, Антоніу Кошта