Украина получит от ЕС помощь в подготовке к зиме, фото: Google Gemini

Repair, Rebuild, Restart — ЕС выделяет 920 млн евро на подготовку Украины к зиме

24 фев 2026, 21:03
Євросоюз виділяє України 920 млн євро на підготовку до наступної зими в межах плану «Repair, Rebuild, Restart» на 2026−2027 роки.

Про це сьогодні, 24 лютого, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Росія систематично завдає ударів по енергетичній інфраструктурі. Ми допомагаємо Україні чинити опір і відбивати ці атаки, виділяючи їй новий пакет допомоги, — наголосила вона. — А з нашим планом Repair, Rebuild, Restart на 2026−2027 роки на суму €920 млн ми готуємося до наступної зими.

Зазначається, що ця допомога покликана:

  • забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій країні;
  • прискорити децентралізоване виробництво відновлювальної електроенергії;
  • відновити та модернізувати мережі;
  • відремонтувати та модернізувати пошкоджені електростанції.

Перший віце-прем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що детально положення цієї програми будуть розглянуті під час засідання енергетичного «Рамштайну» у березні.

Також Шмигаль висловив вдячність за передачу Євросоюзом 500 генераторів для підтримки енергетичної системи й критичної інфраструктури.

Важлива й своєчасна підтримка, яка допомогла стабілізувати ситуацію та втримати енергосистему, — наголосив він.

