Єврокомісія завершила процес скринінгу законодавства України.

Про це сьогодні, 29 вересня, під час брифінгу в Ужгороді заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє агентство «Укрінформ».

Саме із Закарпаття я розпочинаю свій триденний візит до України і дуже символічно, що я сьогодні тут — бо саме сьогодні ми завершили процес скринінгу законодавства України, — зазначила вона.

За словами Кос, команда вивчила понад 100 тис. сторінок українського законодавства та порівняла його із відповідними законами ЄС.

Вона зауважила, що цей процес було здійснено менше, ніж за рік, що швидше, ніж відбувалося коли-небудь до цього.

Тепер ми знаємо, як нам рухатися далі, — наголосила Кос.

Питання про те, як рухатися далі, будемо обговорювати далі в Києві, — додала вона.

Кос сьогодні розпочала візит в Україну, який триватиме до 1 жовтня включно.

Сьогодні вона з командою побувала в Ужгороді в ліцеї імені Дойко Габора з угорською мовою навчання та в Ужгородському ліцеї № 4, де викладання ведеться словацькою. Метою візиту було побачити, як організований навчальний процес, яким чином діти вивчають мови та як у закладах співіснують різні культури.

