Еврокомиссар по вопросам расширения прибыла в Украину

Марта Кос, фото: Pietro Naj-Oleari
В Україну сьогодні, 29 вересня, з візитом прибула Єврокомісар з питань розширення Марта Кос.
Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.
Марта Кос перебуває в Україні, щоб підтвердити непохитну прихильність ЄС до європейського майбутнього країни та відзначити завершення процесу скринінгу щодо вступу до ЄС, підкресливши прогрес України на шляху до членства в ЄС, — вказано в повідомленні.
В Україні вона перебуватиме до 1 жовтня і планує зустрітися з українською владою та обговорити прогрес України в процесі вступу до ЄС:
- сьогодні відвідає школи для учнів з угорської та словацької меншин у Закарпатті та зустрінеться з представниками Ради національних меншин України, щоб обговорити останні кроки, зроблені національними органами влади для зміцнення прав меншин в Україні, включаючи План дій щодо національних меншин, прийнятий у травні минулого року;
- також сьогодні комісар Кос відвідає нещодавно відкриту залізницю, побудовану за європейським стандартом колії, що покращує транскордонне сполучення, торгівлю та інвестиції, прокладаючи шлях для подальшої інтеграції України в транспортну мережу ЄС;
- завтра, 30 вересня, Кос зустрінеться з регіональними представниками для обговорення реформ децентралізації. Потім вона візьме участь в Українському тижні стійкості та відвідає реабілітаційний центр «Незламні» і фінансований ЄС житловий проект для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни;
- завтра комісар також проведе зустрічі з представниками громадянського суспільства, жінками-лідерами та досвідченими бізнес-лідерами для обговорення прогресу реформ в Україні та економічних перспектив;
- 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, комісар Кос проведе зустрічі з владою та представниками українського уряду і парламенту, щоб обговорити програму реформ щодо вступу до ЄС. Також запланована спільна прес-конференція з прем'єр-міністром. Крім того, комісар Кос зустрінеться з представниками антикорупційних органів України для того, щоб підкреслити важливість верховенства права та антикорупційних реформ на шляху України до вступу до ЄС.