Еврокомиссар по вопросам расширения прибыла в Украину

Марта Кос, фото: Pietro Naj-Oleari

В Україну сьогодні, 29 вересня, з візитом прибула Єврокомісар з питань розширення Марта Кос.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Марта Кос перебуває в Україні, щоб підтвердити непохитну прихильність ЄС до європейського майбутнього країни та відзначити завершення процесу скринінгу щодо вступу до ЄС, підкресливши прогрес України на шляху до членства в ЄС, — вказано в повідомленні.

В Україні вона перебуватиме до 1 жовтня і планує зустрітися з українською владою та обговорити прогрес України в процесі вступу до ЄС: