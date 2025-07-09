ЕС готовит 100-миллиардную программу финансирования Украины после 2027 года

https://racurs.ua/n207679-es-gotovit-100-milliardnuu-programmu-finansirovaniya-ukrainy-posle-2027-goda.html

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Єврокомісія готує нову програму фінансування України на 100 мільярдів євро після 2027 року.

Bloomberg пише, що у Євросоюзі розглядають можливість створення спеціального фонду обсягом 100 млрд євро ($117 млрд) для підтримки України після 2027 року, оскільки наразі немає жодних ознак завершення війни з росією.

За даними Bloomberg, цей фонд може стати частиною наступного семирічного бюджету ЄС, який представлять до кінця липня.

У випадку схвалення такої пропозиції державами-членами ЄС, виплати коштів з цього фонду для України розпочнуться у 2028 році та триватимуть до 2034 року.

Фонд має забезпечити стабільну фінансову підтримку на тлі затяжної війни з Росією та зменшити залежність Києва від допомоги США. У ЄС занепокоєні нестабільністю американської підтримки, зокрема, через позицію адміністрації Дональда Трампа, яка нещодавно навіть призупинила постачання зброї Україні.

З початку повномасштабного вторгнення ЄС уже виділив Україні близько €160 млрд, з них €50 млрд — у вигляді пакета грантів і пільгових кредитів до 2027 року. Новий фонд наслідуватиме чинну модель, яка буде прив’язана до реформ, необхідних для вступу України до ЄС.

Окремо в Євросоюзі розглядають можливість фінансувати частину допомоги за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Остаточні параметри фонду ще обговорюються, але Єврокомісія вже заявила, що готова підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно».