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Ракурс
ЕС готовит 100-миллиардную программу финансирования Украины после 2027 года

ЕС готовит 100-миллиардную программу финансирования Украины после 2027 года

9 июл 2025, 16:05
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Єврокомісія готує нову програму фінансування України на 100 мільярдів євро після 2027 року.

Bloomberg пише, що у Євросоюзі розглядають можливість створення спеціального фонду обсягом 100 млрд євро ($117 млрд) для підтримки України після 2027 року, оскільки наразі немає жодних ознак завершення війни з росією.

За даними Bloomberg, цей фонд може стати частиною наступного семирічного бюджету ЄС, який представлять до кінця липня.

У випадку схвалення такої пропозиції державами-членами ЄС, виплати коштів з цього фонду для України розпочнуться у 2028 році та триватимуть до 2034 року.

Фонд має забезпечити стабільну фінансову підтримку на тлі затяжної війни з Росією та зменшити залежність Києва від допомоги США. У ЄС занепокоєні нестабільністю американської підтримки, зокрема, через позицію адміністрації Дональда Трампа, яка нещодавно навіть призупинила постачання зброї Україні.

З початку повномасштабного вторгнення ЄС уже виділив Україні близько €160 млрд, з них €50 млрд — у вигляді пакета грантів і пільгових кредитів до 2027 року. Новий фонд наслідуватиме чинну модель, яка буде прив’язана до реформ, необхідних для вступу України до ЄС.

Окремо в Євросоюзі розглядають можливість фінансувати частину допомоги за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Остаточні параметри фонду ще обговорюються, але Єврокомісія вже заявила, що готова підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Источник: Ракурс


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