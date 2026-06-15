Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Страны ЕС договорились начать первый блок переговоров о вступлении Украины, фото: Еврокомиссия

Открыт первый переговорный кластер о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

15 июн 2026, 18:22
999

Усі країни Євросоюзу домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою.

Про це сьогодні, 15 червня, повідомила прес-служба Єврокомісії.

Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу вступу, зокрема щодо правосуддя, свободи та основних прав, — вказано в повідомленні. — Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким шляхом уперед.

Розширення є нашим стратегічним вибором. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання, — додали у Єврокомісії.

Очільниця Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй Фейсбук-сторінці наголосила, що відкриття першого переговірного кластера з ЄС — це «важливе юридичне рішення, яке взаємозобов'язуюче і для України, і для Європейського Союзу».

Що робити — відомо, маємо чіткий перелік завдань. Чекаємо від урядовців внесення у Верховну Раду законопроєктів, які будуть виконувати пріоритетні завдання з першого кластеру, бо без нього нічого далі не рухнеться. Хай там що ми робитимемо секторально, щоб працювали всі секторальні економічні реформи, але без виконання кластеру Основи це буде Сізіфова праця, — зазначила вона.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров