Открыт первый переговорный кластер о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Страны ЕС договорились начать первый блок переговоров о вступлении Украины, фото: Еврокомиссия

https://racurs.ua/n214429-otkryt-pervyy-peregovornyy-klaster-o-vstuplenii-ukrainy-i-moldovy-v-es.html

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Усі країни Євросоюзу домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою.

Про це сьогодні, 15 червня, повідомила прес-служба Єврокомісії.

Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу вступу, зокрема щодо правосуддя, свободи та основних прав, — вказано в повідомленні. — Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким шляхом уперед.

Розширення є нашим стратегічним вибором. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання, — додали у Єврокомісії.

Очільниця Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй Фейсбук-сторінці наголосила, що відкриття першого переговірного кластера з ЄС — це «важливе юридичне рішення, яке взаємозобов'язуюче і для України, і для Європейського Союзу».