Открыт первый переговорный кластер о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Открыт первый переговорный кластер о вступлении Украины и Молдовы в ЕСhttps://racurs.ua/n214429-otkryt-pervyy-peregovornyy-klaster-o-vstuplenii-ukrainy-i-moldovy-v-es.htmlРакурс
Усі країни Євросоюзу домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою.
Про це сьогодні, 15 червня, повідомила прес-служба Єврокомісії.
Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу вступу, зокрема щодо правосуддя, свободи та основних прав, — вказано в повідомленні. — Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким шляхом уперед.
Розширення є нашим стратегічним вибором. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання, — додали у Єврокомісії.
Очільниця Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй Фейсбук-сторінці наголосила, що відкриття першого переговірного кластера з ЄС — це «важливе юридичне рішення, яке взаємозобов'язуюче і для України, і для Європейського Союзу».
Що робити — відомо, маємо чіткий перелік завдань. Чекаємо від урядовців внесення у Верховну Раду законопроєктів, які будуть виконувати пріоритетні завдання з першого кластеру, бо без нього нічого далі не рухнеться. Хай там що ми робитимемо секторально, щоб працювали всі секторальні економічні реформи, але без виконання кластеру Основи це буде Сізіфова праця, — зазначила вона.