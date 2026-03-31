В Киев прибыла делегация из ЕС, скриншот видео
Руководители европейской дипломатии прибыли в Киев (ВИДЕО)
До Києва з візитом прибули очільниця зовнішньої політики Євросоюзу Кая Каллас разом із міністрами закордонних країн-членів ЄС.
Про це сьогодні, 31 березня, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Сьогодні ми вшановуємо сумну річницю різанини в Бучі. Того дня жахливі картини вбитих мирних жителів сколихнули весь світ до глибини душі, — зазначив Сибіга. — Така сильна європейська присутність цього дня демонструє, що правосуддя за цей та інші російські злочини неминуче.
Міністр наголосив, що всеохопна відповідальність Росії за злочини є життєво важливою для відновлення справедливості в Європі:
І сьогодні ми будемо просувати зусилля щодо притягнення до відповідальності.
Сибіга нагадав, що цього дня також виповнюється чотири роки з того часу, як Україна у 2022 році почала звільняти Київську область та інші райони, окуповані Росією.
Цей візит є ознакою справжньої мужності та солідарності з Україною. Я вдячний Високому представнику Кайї Каллас та всім європейським колегам, які сьогодні приїхали до України, — додав він.
Welcome to Kyiv, dear European friends, @KajaKallas and fellow European ministers!
Today, we commemorate the grim anniversary of the Bucha massacre. On that day, horrific pictures of slaughtered civilians shook the entire world to its core.
— Andrii Sybiha �� (@andrii_sybiha) March 31, 2026