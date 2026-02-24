Иностранные делегации в Украине. Фото: Andrii Sybiha/X

Коаліція охочих збереться у Києві в четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

До столиці 24 лютого вже прибули президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери Хорватії, Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії. На іншому рівні будуть представлені ще низка країн. Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров.

Президент Єврокомісії 24 лютого наголосила у соцмережі Х, що це уже її 10 візит до України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Посадовець відзначила, що Європа залишається відданою справедливій боротьбі України та не послабить допомогу до відновлення миру.

Сьогодні в Києві відбудеться, зокрема, засідання Коаліції охочих і саміт «Україна — країни Північної Європи та Балтії». Також президент України Володимир Зеленський та інші вшанують пам’ять полеглих захисників та захисниць.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у зверненні в четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ наголосив, що мирна угода «має бути не просто підписана, а має бути прийнята українцями». І додав, що Україна «буде робити більше», оскільки агресор «не зупиняється і воює всіма методами».