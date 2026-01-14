Европейская комиссия приняла план по предоставлению Украине ссуды на 90 млрд евро. Фото:

Європейська комісія ухвалила план з надання Україні позики на 90 млрд євро.

Відповідне рішення, яке відкриває шлях до надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро для покриття фінансових і військових потреб у 2026 та 2027 роках, було ухвалене 14 січня. Ця підтримка повинна зміцнити позиції України та забезпечити стабільне фінансування на наступні два роки. Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час брифінгу у Брюсселі.

Посадовець зазначила, що ці гроші будуть надаватися в рамках посиленої співпраці між 24 державами-членами Євросоюзу. З цієї суми 60 млрд євро піде на військові потреби України, а 30 млрд на підтримку бюджету.

Ухвалений законодавчий пакет включає, зокрема, пропозицію щодо створення позики для підтримки України на 90 млрд євро на підставі ст. 212 ДФЄС.

Також передбачені зміни до регламенту про Ukraine Facility як одного з інструментів надання бюджетної допомоги. Також відповідний інструмент дозволить покривати позику Україні за рахунок бюджетного запасу ЄС.

Нагадаємо, у грудні минулого року на саміті Європейського Союзу у Брюсселі не було домовлено про використання заморожених російських активів для допомоги Україні, але було ухвалено рішення надати Україні кредитування на суму в розмірі 90 млрд євро у 2026−2027 роках, який надаватиметься за рахунок запозичень Євросоюзу на ринках капіталу.