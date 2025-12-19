Євросоюз погодив рішення про 90 млрд євро для України

Євросоюз погодив кредити на 90 млрд євро для України

Учасники саміту Європейського Союзу у Брюсселі не змогли домовитися про використанні заморожених російських активів для допомоги Україні, але ухвалили рішення надати Україні кредитування на суму в розмірі 90 млрд євро у 2026−2027 роках, який надаватиметься за рахунок запозичень Євросоюзу на ринках капіталу.

Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомив голова Європейської Ради Антоніу Кошта.

Ми досягли угоди. Ухвалене рішення про надання Україні допомоги в розмірі 90 мільярдів євро на 2026−27 роки. Ми взяли на себе зобов’язання і виконали його, — зазначив він.

Прес-служба Європейської Ради повідомляє, що цей кредит буде повернено Україною лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані війною. До того часу активи Росії залишатимуться замороженими, і ЄС «залишає за собою право використовувати їх для погашення кредиту відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права».