Евросоюз согласовал решение о 90 млрд евро для Украины

Учасники саміту Європейського Союзу у Брюсселі не змогли домовитися про використанні заморожених російських активів для допомоги Україні, але ухвалили рішення надати Україні кредитування на суму в розмірі 90 млрд євро у 2026−2027 роках, який надаватиметься за рахунок запозичень Євросоюзу на ринках капіталу.
Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомив голова Європейської Ради Антоніу Кошта.
Ми досягли угоди. Ухвалене рішення про надання Україні допомоги в розмірі 90 мільярдів євро на 2026−27 роки. Ми взяли на себе зобов’язання і виконали його, — зазначив він.
Прес-служба Європейської Ради повідомляє, що цей кредит буде повернено Україною лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані війною. До того часу активи Росії залишатимуться замороженими, і ЄС «залишає за собою право використовувати їх для погашення кредиту відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права».
Кредит має зміцнити оборонну промисловість Європи та України та забезпечити, щоб Україна продовжувала підтримувати верховенство права та боротися з корупцією, — зазначають у Європейській Раді.