МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию. Фото:

https://racurs.ua/n212468-mid-rekomenduet-ukraincam-vozderjatsya-ot-poezdok-v-vengriu.html

Ракурс

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини.

Таку рекомендацію дипломатичне відомство опублікувало 6 березня після затримання працівників та машин інкасаторської служби українського «Ощадбанку». Київ наразі не в змозі гарантувати безпеку українців в Угорщині «на тлі свавільних дій угорської влади». Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Також дипломати закликали пріоритизувати інші маршрути транзиту, а не через угорську територію.

Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні, — йдеться у заяві.

Нагадаємо, вночі 6 березня «Ощадбанк» повідомив, що сімох його інкасаторів затримали в Угорщині. У двох інкасаторських машинах були 40 млн дол., 35 млн євро і 9 кг золота. Банківські працівники прямували по регулярному маршруту між Україною та Австрією.

У Будапешті заявили, що інкасаторів «Ощадбанку» затримали у межах справи про відмивання грошей. За вантаж, а саме валюту та золото, відповідав колишній генерал українських спецслужб. Його також затримано

У Києві назвали дії Угорщини державним тероризмом і рекетом і надіслали Будапешту ноту з вимогою звільнити громадян.