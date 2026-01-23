Венгрия не пустит Украину в Евросоюз в ближайшие 100 лет, заявил Виктор Орбан. Фото:

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти членства України в ЄС.

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі Орбан зробив чергову різку заяву щодо української євроінтеграції. Будапешт є непохитним щодо розширення європейського блоку й не підтримає вступ України до Європейського Союзу в найближчі 100 років. Про це повідомило видання Telex.

Думаю, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського Союзу, — зазначив він.

Також Орбан звинуватив українську владу у спробах дестабілізувати його уряд. Він вважає, що в Києві зацікавлені, щоб керівництво Угорщини було більш лояльним до України.

Ми не хочемо, щоб вони вступали до ЄС… Треба визнати, що українці будуть активними учасниками угорської виборчої кампанії, тому що в їхніх фундаментальних інтересах зміна уряду в Угорщині. Я не в захваті від цього, і ми боротимемось з цим, — розповів прем'єр Угорщини.

Нагадаємо, восени ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує об'єднатися з лідером правопопулістської партії Чехії Андреєм Бабішем та премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Ці три політики сповідують схожі погляди щодо України й закликають до розмов з Росією, а не до економічного тиску на неї.

