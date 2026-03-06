Затримання інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині. Фото:

Інкасаторів Ощадбанку затримали в Угорщині у межах справи про відмивання грошей.

Українських дипломатів вже поінформували про початок процедури, однак звідти не надійшло жодної відповіді. За управління вантажем в інкасаторському авто відповідав колишній генерал українських спецслужб. Його також затримано. Про це 6 березня повідомили в Національній податковій та митній службі Угорщини.

Зазначається, що упродовж 2026 року через територію Угорщини до України перевезли понад 900 млн дол., 420 млн євро та 146 кг золотих злитків.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував, що українським консулам досі не надали доступ до затриманих, а Будапешт не надав жодних пояснень. Київ вимагає негайного звільнення інкасаторів та готує подальші дії, в тому числі на рівні Європейського Союзу.

Нагадаємо, вночі 6 березня «Ощадбанк» повідомив, що сімох його інкасаторів затримали в Угорщині. У двох інкасаторських машинах були 40 млн дол., 35 млн євро і 9 кг золота. Банківські працівники прямували по регулярному маршруту між Україною та Австрією.

У Києві назвали дії Угорщини державним тероризмом і рекетом і надіслали Будапешту ноту з вимогою звільнити громадян.